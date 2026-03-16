Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα με ένα βαν. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του βαν.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Μαρτίου
07:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει σήμερα το TAXISnet - Τι να προσέξετε
06:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΦΙΑ 2026: Πάνω από 2.500.000 οι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
22:07 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ