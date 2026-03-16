Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα με ένα βαν. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του βαν.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.