Θεσσαλονίκη: Έψησαν λαγάνα δύο μέτρων και 130 κιλών
Πάνω στη λαγάνα σχημάτισαν και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ
Μία τεράστια λαγάνα ύψους δύο μέτρων και βάρους 130 κιλών έψησε αρτοποιός στη Θεσσαλονίκη.
Από τη λαγάνα δεν έλειψε και η... απαραίτητη δόση ΠΑΟΚ, με τον ιδιοκτήτη του αρτοποιείου στον Εύοσμο, Ρωμαίο Ελευθεριάδη, να έχει σχηματίσει και δύο δικέφαλους αετούς, που συμβολίζουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
«Είναι παράδοση για εμάς. Το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος επειδή ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια βάλαμε και δύο δικεφάλους αετούς, έναν άσπρο και έναν μαύρο, όπως τα χρώματα της ομάδας», ανέφερε ο κ. Ελευθερίαδης.
