Σαρακοστή 2026: Στα ύψη οι τιμές στα ιχθυοπωλεία – «Πρωταγωνιστούν» γαρίδες, καλαμαράκια και σουπιές

Το αδιαχώρητο επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην ιχθυαγορά της Βαρβακείου ενόψει της Σαρακοστής. Οι καταναλωτές κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, ενώ οι ποσότητες των θαλασσινών για το σαρακοστιανό τραπέζι έχουν μειωθεί λόγω κόστους.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, φέτος θα είναι 15% ακριβότερο το τραπέζι της Σαρακοστής.

Τα θαλασσινά που θα μπουν στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έχουν ανατιμηθεί κατά περίπου ένα ευρώ το κιλό και πωλούνται:

Χταπόδι: 16 – 24€/ κιλό

Γαρίδες: 13 – 17€/ κιλό

Καλαμαράκια: 10€/ κιλό (κατεψ), 20€/ κιλό (φρέσκα)

Σουπιές: 14 – 17€/ κιλό

Μικρότερη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη

Λιγότερος ο κόσμος στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές εμφανίζονται διστακτικοί στις αγορές τους.

Πρωταγωνιστές η λαγάνα και ο χαλβάς

Κεντρική θέση στο τραπέζι θα έχει η παραδοσιακή λαγάνα που κρατάει αντιστάσεις στις ανατιμήσεις.

Στους φούρνους πωλείται:

– Απλή: 3,30 – 4€/ κιλό

– Με γεύσεις: 4 – 4,50€/ κιλό

Αυξημένος κατά περίπου ένα ευρώ και ο παραδοσιακός χαλβάς, με την τιμή του κιλού να κυμαίνεται από 11 μέχρι και 17 ευρώ.

