Σαρακοστή 2026: Πόσο θα πληρώσουν οι καταναλωτές για καλαμάρια, γαρίδες και χταπόδια

Η Σαρακοστή παραδοσιακά σηματοδοτεί περίοδο αυξημένης ζήτησης για θαλασσινά στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Ωστόσο, οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η περιορισμένη διαθεσιμότητα φρέσκων αλιευμάτων στρέφει πολλούς καταναλωτές σε πιο οικονομικές λύσεις, όπως τα κατεψυγμένα.

Ιδιαίτερα τα καθαρισμένα θαλασσινά, που προσφέρουν ευκολία στην προετοιμασία, καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, με τους επαγγελματίες να εκτιμούν ότι η κορύφωση της κίνησης θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Βαρβάκειος αγορά: Οι τιμές σε καλαμάρια, γαρίδες και χταπόδια

Ο πρόεδρος της Ιχθυαγοράς Βαρβακείου, Γεράσιμος Μανταλβάνος σημειώνει στο newsbomb.gr:

«Ο κόσμος για την καθαρά Δευτέρα ψωνίζει νηστίσιμα όπως, καλαμάρια, γαρίδες, θράψαλα, σουπιές, χταπόδια, όστρακα. Οι τιμές σε σχέση με πέρσι είναι σχετικά το ίδιο. Κάποια προϊόντα είναι πιο οικονομικά, εκτός από την κόκκινη γαρίδα που είναι 1 ευρώ πιο ακριβή. Τα καλαμαράκια πουλάμε από 8 ευρώ/κιλό και φτάνουν μέχρι 12-13 ευρώ.

Οι γαρίδες το κιλό βγαίνουν 9 ευρώ και οι κόκκινες γαρίδες το κιλό 13 ευρώ. Τα θράψαλα το κιλό στα 8 ευρώ. Τα όστρακα θα ξεκινάμε να τα πουλάμε από το Σάββατο με τις τιμές τους να είναι ίδιες με τις περσινές δηλαδή, 6 ευρώ το κιλό τα μύδια και περίπου 28 ευρώ το κιλό σε κυδώνι και γυαλιστερή. Χταποδάκι φρέσκο 1,5-2 κιλά το καθένα έχει 15-16 ευρώ το κιλό και φτάνουν μέχρι και 20-21 ευρώ ενώ τα κατεψυγμένα ξεκινάνε από 10 ευρώ και φτάνουν τα 16 ευρώ. Σουπιές φέτος πουλάμε 10 ευρώ και πέρσι πουλήσαμε 11-12 ευρώ.

Παραδοσιακά η αγορά είναι κοντά στον καταναλωτή προσφέροντας ένα οικονομικό σαρακοστιανό τραπέζι. Η αγορά δείχνει σημάδια ότι ο κόσμος την προτιμάει για τα σαρακοστιανά εδέσματα και η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται αυτές τις μέρες, με την κορύφωση να ευελπιστούμε να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Αναλυτικά οι τιμές στη Βαρβάκειο:

Καλαμαράκια: 8 – 13 ευρώ/κιλό

Γαρίδες: 9 ευρώ/κιλό

Κόκκινες γαρίδες: 13 ευρώ/κιλό

Θράψαλα: 8 ευρώ/κιλό

Μύδια: 6 ευρώ/κιλό

Κυδώνια και γυαλιστερές: περίπου 28 ευρώ/κιλό

Χταπόδια φρέσκα: 15 – 21 ευρώ/κιλό

Χταπόδια κατεψυγμένα: 10 – 16 ευρώ/κιλό

Σουπιές: 10 ευρώ/κιλό

Μεγάλη διαφορά τιμών μεταξύ φρέσκων και κατεψυγμένων

Ο ψαράς και ιδιοκτήτης πάγκου στη Βαρβάκειο, Καρράς Διονύσης αναφέρει στο newsbomb.gr:

«Η αγορά ενόψει Σαρακοστής, ιδίως για τα φρέσκα ελληνικά εμπορεύματα, είναι λίγο πιο δύσκολη σε σχέση πέρσι, λόγω το ότι δεν υπάρχουν παρά πολλά αλιεύματα, αλλά σε γενικές γραμμές οι τιμές είναι όπως και πέρσι. Η αγορά αυτή τη στιγμή είναι λίγο νωχελική, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει από το Σαββατοκύριακο ο κόσμος να ψωνίζει για το σαρακοστιανό τραπέζι.

»Οι καταναλωτές όταν έρχονται στον πάγκο μού ζητούν γαρίδες φρέσκιες, φρέσκα καλαμάρια και βέβαια και χταποδάκια. Μετά υπάρχουν και άλλοι εκλεπτυσμένοι μεζέδες όπως σουπιές, καραβίδες και διάφορα όστρακα που τώρα αρχίζουν να πουλιούνται. Έρχεται κόσμος όσο και πέρυσι, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση στα φρέσκα προϊόντα, αλλά στα κατεψυγμένα τα οποία είναι σχεδόν στη μισή τιμή από τα φρέσκα. Κατεψυγμένα καλαμαράκια κοστίζουν από 8-12 ευρώ ανάλογα το μέγεθος και τα φρέσκα ξεκινούν από 22 ευρώ και πάνω.

»Κάθε χρόνο οι παραδοσιακές οικογένειες τιμούν την Σαρακοστή, αλλά δεν υπάρχουν και πολλά εμπορεύματα διότι οι ελληνικές θάλασσες φέτος είναι φτωχές».

Σύγκριση τιμών φρέσκων και κατεψυγμένων:

Καλαμαράκια κατεψυγμένα: 8 – 12 ευρώ/κιλό

Καλαμαράκια φρέσκα: από 22 ευρώ/κιλό και πάνω

Χταπόδια κατεψυγμένα: 10 – 18 ευρώ/κιλό

Χταπόδια φρέσκα: 20 – 25 ευρώ/κιλό

Θεσσαλονίκη: Ακριβότερα τα φρέσκα – Πού κυμαίνονται οι τιμές

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ( ΣΕΠΙΚ), Χρήστος Νικολόπουλος τονίζει στο newsbomb.gr:

«Περιμένουμε την κορύφωση της κίνησης το Σαββατοκύριακο και την Καθαρά Δευτέρα. Ο καθένας ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση ψωνίζει. Ωστόσο τα σαρακοστιανά είναι ακριβά, διότι λόγω κακοκαιρίας δεν έχουν γίνει πολλές αλιεύσεις. Τα καλαμαράκια το κιλό ξεκινάνε από 14 ευρώ και φτάνουν τα 22 ευρώ. Τα χταπόδια το κιλό είναι από 16 ευρώ μέχρι 24 ευρώ ανάλογα του μεγέθους. Τα θράψαλα τα έχουν από 8 ευρώ το κιλό μέχρι 12 ευρώ τα φρέσκα. Όσον αφορά τα κατεψυγμένα, τα καλαμαράκια το κιλό έχουν 8 -10 ευρώ το κιλό, τα χταπόδια έχουν από 10 μέχρι 13 και τα θράψαλα τα κατεψυγμένα 8-10 και οι σουπιές κατεψυγμένες 10-12 ευρώ.

Ο κόσμος διανύει δύσκολες περιόδους αλλά εμείς ευελπιστούμε η καθαρά Δευτέρα να μας βοηθήσει να πάρουμε μια ανάσα αν και ο κόσμος μεγάλες αγορές δεν κάνει. Οι Θεσσαλονικείς παίρνουν σουπιές, καλαμαράκια και χταποδάκια».

Αναλυτικά οι τιμές στη Θεσσαλονίκη:

Φρέσκα προϊόντα

• Καλαμαράκια: 14 – 22 ευρώ/κιλό

• Χταπόδια: 16 – 24 ευρώ/κιλό

• Θράψαλα: 8 – 12 ευρώ/κιλό

Κατεψυγμένα προϊόντα

• Καλαμαράκια: 8 – 10 ευρώ/κιλό

• Χταπόδια: 10 – 13 ευρώ/κιλό

• Θράψαλα: 8 – 10 ευρώ/κιλό

• Σουπιές: 10 – 12 ευρώ/κιλό

Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση – Προσδοκίες για την Καθαρά Δευτέρα

Οι επαγγελματίες του κλάδου εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τη μειωμένη διαθεσιμότητα φρέσκων αλιευμάτων, οι καταναλωτές συνεχίζουν να τηρούν το έθιμο της Σαρακοστής, προσαρμόζοντας τις αγορές τους στις οικονομικές τους δυνατότητες και επιλέγοντας συχνά πιο οικονομικές εναλλακτικές.

Σαρακοστιανό τραπέζι: Τα τρόφιμα που κυριαρχούν και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η περίοδος της Σαρακοστής, με αποκορύφωμα την Καθαρά Δευτέρα, συνοδεύεται από συγκεκριμένες διατροφικές επιλογές, που βασίζονται στη νηστεία και την παράδοση. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρόφιμα όπως όσπρια, λαδερά φαγητά χωρίς ζωικά προϊόντα, αλλά κυρίως θαλασσινά, όπως χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές, γαρίδες και μύδια. Σημαντική θέση στο σαρακοστιανό τραπέζι έχουν επίσης ο ταραμάς, το αυγοτάραχο, αλλά και ο χαλβάς, ο οποίος παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή επιδόρπια της περιόδου, διαθέσιμος σε πολλές διαφορετικές γεύσεις και εκδοχές.

Ωστόσο, πολλά από τα σαρακοστιανά προϊόντα, και ιδιαίτερα τα θαλασσινά, ανήκουν στις ευπαθείς κατηγορίες τροφίμων και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη συντήρηση και την κατανάλωσή τους. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιλογή και αποθήκευση των προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων.

Κεφαλόποδα: Τα σημάδια που δείχνουν ότι είναι φρέσκα

Τα κεφαλόποδα, όπως τα χταπόδια, τα καλαμάρια, τα θράψαλα και οι σουπιές, διατίθενται είτε φρέσκα είτε κατεψυγμένα. Κατά την αγορά τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να δίνουν προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν τη φρεσκότητά τους.

Τι να προσέχετε στα φρέσκα κεφαλόποδα:

Να έχουν φυσική μυρωδιά θάλασσας και όχι έντονη ή δυσάρεστη οσμή

Η επιφάνειά τους να είναι υγρή και γυαλιστερή

Η σάρκα να είναι συμπαγής και ελαστική

Τα μάτια να είναι καθαρά, λαμπερά και χωρίς αλλοιώσεις

Τα πλοκάμια να είναι ανθεκτικά και να μην αποκολλώνται εύκολα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διάκριση μεταξύ καλαμαριών και θράψαλων, καθώς διαφέρουν μορφολογικά. Τα καλαμάρια έχουν χαρακτηριστικό ρομβοειδές πτερύγιο, ενώ τα θράψαλα διαθέτουν τριγωνικό πτερύγιο και διαφορετική διάταξη πλοκαμιών.

Τι να προσέχετε στα κατεψυγμένα κεφαλόποδα:

Να μην έχουν αλλοιωμένο χρώμα

Να διατηρούνται σωστά σε συνθήκες κατάψυξης

Μετά την απόψυξη να έχουν φυσιολογική οσμή και όψη

Να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι πρόκειται για αποψυγμένο προϊόν

Οστρακοειδή: Πώς καταλαβαίνετε αν είναι ασφαλή για κατανάλωση

Τα οστρακοειδή, όπως μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές και στρείδια, πρέπει να είναι ζωντανά κατά την αγορά τους.

Ενδείξεις φρεσκότητας στα οστρακοειδή:

Το κέλυφος να είναι κλειστό ή να κλείνει όταν πιεστεί

Το εσωτερικό να είναι υγρό και καθαρό

Η σάρκα να είναι προσκολλημένη στο κέλυφος

Να αναδίδουν φυσική οσμή θάλασσας

Τα μύδια διατίθενται επίσης κατεψυγμένα ή καθαρισμένα, οπότε πρέπει να ελέγχεται η εμφάνιση και η οσμή τους.

Μαλακόστρακα: Τα βασικά χαρακτηριστικά των φρέσκων

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γαρίδες, οι καραβίδες, οι αστακοί και τα καβούρια, τα οποία απαιτούν επίσης προσεκτική επιλογή.

Σημεία που δείχνουν ότι είναι φρέσκα:

• Να έχουν φυσική μυρωδιά θάλασσας

• Τα άκρα τους να είναι σταθερά και όχι χαλαρά

• Το σώμα να είναι σκληρό και συμπαγές

• Να μην υπάρχουν μαύρα σημάδια ή αλλοιώσεις

• Όταν είναι ζωντανά, να παρουσιάζουν κίνηση

Προσοχή σε αλλεργίες και σωστή αποθήκευση

Εκτός από τη φρεσκότητα, σημαντικό είναι και το θέμα των τροφικών αλλεργιών, καθώς προϊόντα όπως θαλασσινά, σησάμι και ξηροί καρποί, που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα όπως ο χαλβάς, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει:

Να ελέγχουν τις ετικέτες των προϊόντων για πιθανά αλλεργιογόνα

Να ρωτούν για τα συστατικά όταν αγοράζουν μη συσκευασμένα τρόφιμα

Να αποθηκεύουν σωστά τα ευπαθή προϊόντα

Να αναζητούν ιατρική βοήθεια σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης

Καθοριστική η σωστή επιλογή για ένα ασφαλές σαρακοστιανό τραπέζι

Η σωστή επιλογή και συντήρηση των σαρακοστιανών προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Με την αυξημένη ζήτηση των ημερών, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αγορά, ώστε το σαρακοστιανό τραπέζι να παραμείνει όχι μόνο παραδοσιακό, αλλά και ασφαλές για όλους.

