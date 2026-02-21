Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Τι ισχύει για καταστήματα και Βαρβάκειο

Κλειστά αναμένεται να είναι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο κάποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Συγκεκριμένα, κλειστές θα είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός.

Ωστόσο, ορισμένα καταστήματα των myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00 αλλά και τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00. Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Τι ισχύει για τα καταστήματα - Το ωράριο σε Βαρβάκειο και Ρέντη

Επίσης, την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές σε όλους τους δήμους, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Ακόμη, η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα είναι ανοιχτά από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

