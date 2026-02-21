Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

Snapshot Παρά τις υψηλές τιμές, οι καταναλωτές αγοράζουν φρέσκα θαλασσινά με φειδώ ενόψει του εορταστικού τριημέρου.

Ιδιαίτερη θέση στο τραπέζι των καταναλωτών έχουν αυτές τις ημέρες τα θαλασσινά είδη.

Οι καταναλωτές σπεύδουν στη Βαρβάκειο αγορά είτε για να αγοράσουν είτε για να κάνουν έρευνα αγοράς στα θαλασσινά είδη ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

Γαρίδες, θράψαλα, καλαμαράκια, χταπόδια και καραβίδες είναι στις πρώτες θέσεις στην προτίμηση των καταναλωτών, ωστόσο οι τιμές τους είναι ιδιαίτερα «αλμυρές».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha oι τιμές των φρέσκων θαλασσινών κυμαίνονται από περίπου 20 έως και 40 ευρώ το κιλό. Χαρακτηριστικά:

Η φρέσκια γαρίδα γάμπαρη πωλείται κατά 42,98 ευρώ το κιλό

πωλείται κατά 42,98 ευρώ το κιλό Τα φρέσκα καλαμάρια πωλούνται κατά 32,80 ευρώ το κιλό

πωλούνται κατά 32,80 ευρώ το κιλό Το φρέσκο χταπόδι πωλείται κατά 22,98 το κιλό

πωλείται κατά 22,98 το κιλό Η φρέσκια καραβίδα πωλείται κατά 32, 80 το κιλό

Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές παρά το ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υψηλές αυτές τιμές προχωρούν με φειδώ σε αγορές ενόψει του εορταστικού τριημέρου.

Προτιμούν τα καταψυγμένα οι καταναλωτές

Από την άλλη τα αποψυγμένα είδη στην Βαρβάκειο αγορά και τα κατεψυγμένα στη Λαχαναγορά του Ρέντη ξεπουλούν με τη διαφορά στην τιμή τους σε σχέση με τα φρέσκα είναι διακριτή καθώς πωλούνται σε σχεδόν μισή τιμή.

Χαρακτηριστικά, τα αποψυγμένα είδη στη Βαρβάκειο αγορά κυμαίνονται:

Τα καλαμαράκια ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν έως και τα 15 ευρώ το κιλό ανάλογα το μέγεθος.

ξεκινούν από τα 10 ευρώ και φτάνουν έως και τα 15 ευρώ το κιλό ανάλογα το μέγεθος. Η γαρίδα κυμαίνεται περίπου στα 13 ευρώ το κιλό.

Στη Βαρβάκειο αγορά υπάρχουν τιμές για όλα τα πορτοφόλια όπως κατέγραψε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές εκτός από τα καλαμάρια κοιτάζουν και τα θράψαλα λόγω τις διαφοράς στην τιμή, καθώς πωλούνται στα 8 ευρώ το κιλό.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λαχαναγορά του Ρέντη στα καταστήματα με τα κατεψυγμένα καθώς τα ψυγεία αδειάζουν και γεμίζουν συνεχώς.

Οι τιμές στην Λαχαναγορά είναι χαμηλότερες καθώς πωλούνται κατεψυγμένα είδη, με τους καταναλωτές να σπεύσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους καθώς όπως λένε οι τιμές για τα φρέσκα προϊόντα είναι απλησίαστες.

