«Αλμυρό» φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι: Ακριβότερα έως και 30% τα θαλασσινά και ο χαλβάς

Η ακρίβεια συνεχίζει να επηρεάζει τα νοικοκυριά και να αποτελεί «αγκάθι» στον καθημερινό προϋπολογισμό.

Τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα ενόψει της περιόδου που διανύουμε και το σαρακοστιανό τραπέζι που θα πρέπει να «στρώσουν» τα νοικοκυριά.

Σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1 οι καταναλωτές κάνουν λόγο για αισχροκέρδεια ζητώντας παράλληλα άμεσα μέτρα από την Κυβέρνηση για περιορισμό των τιμών.

«Είναι πανάκριβα όλα, πάνω από δεκάρικο όλα, κοντά στο εικοσάρικο», αναφέρει νοικοκυρά στην κάμερα του Ant1 και συνεχίζει: «θα ακριβύνουν και άλλο φαντάζομαι γιατί ήμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας».

«Σουπιές θέλω πάρω, 16 ευρώ σχεδόν. Ακριβές ναι, από πέρυσι έχουν μεγάλη διαφορά στην τιμή», αναφέρει μία άλλη.

Όπως όλα δείχνουν το σαρακοστιανό τραπέζι φέτος θα «στρωθεί» με τα απολύτως απαραίτητα καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να «χτυπά» τα νοικοκυριά με τους πολίτες να ζητούν από την Κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πάταξη της αισχροκέρδειας και των κερδοσκόπων.

Στην αυτοψία που πραγματοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός του Ant1 στην αγορά των σαρακοστιανών οι τιμές σε σχέση με την περσινή χρόνια έχουν πάρει την ανηφόρα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Το χταπόδι φέτος πωλείται στα 24 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν 18 ευρώ

φέτος πωλείται στα 24 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν 18 ευρώ Το καλαμάρι φέτος πωλείται 22 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν 17 ευρώ

φέτος πωλείται 22 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν 17 ευρώ Τα θράψαλα που πέρυσι πωλούνταν 6 ευρώ το κιλό φέτος πωλούνται με 8 ευρώ το κιλό

Σαρακοστή χωρίς χαλβά δεν γίνεται και φέτος οι καταναλωτές καλούνται να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη καθώς ο χαλβάς πωλείται στα 12 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν 9 ευρώ. Μέσα σε μία χρονιά αυξήθηκε η τιμή του κατά 3 ευρώ.

Σχεδόν ίδια παρέμεινε η τιμή στις ελιές Καλαμών που φέτος πωλούνται στα 8 ευρώ σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν στα 7,5 ευρώ. Αύξηση παρατηρείται και στον ταραμά που φέτος έφτασε τα 21 ευρώ σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν στα 19 ευρώ.

Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους αποδίδουν την αύξηση των τιμών στον καιρό αλλά και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος.

«Έχουν και αυτά (σαρακοστιανά) όπως όλα δυστυχώς μία αύξηση τουλάχιστον 10%. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ποσότητες στη θάλασσα», ανέφερε στην κάμερα του Ant1 o Αλέξανδρος Βούτος, ιδιοκτήτης χαλβαδοποιίας.

Πόσα θα κοστίσει φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ant1, μία τετραμελής οικογένεια που θα στρώσει φέτος τα τραπέζι με 1 κιλό χταπόδι, 1 κιλό καλαμαράκια, 200 γρ. ταραμά, ντολμαδάκια, 1 κιλό χαλβά, 1 λαγάνα και ½ κιλό ελιές θα πληρώσει φέτος 79 ευρώ.

Τα αντίστοιχα προϊόντα πέρυσι πωλούνταν 63 ευρώ που σημαίνει ότι η οικογένεια θα πληρώσει φέτος κατά 26% ακριβότερα το σαρακοστιανό τραπέζι.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για όσους επιλέξουν να φάνε σε κάποιο εστιατόριο την Καθαρά Δευτέρα καθώς μία τετραμελής οικογένεια το 2025 θα πλήρωνε 120 με 130 ευρώ ενώ φέτος θα κληθεί να πληρώσει 150 με 160 ευρώ με την αύξηση να φτάνει το 30 με 35%.

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές κάνουν πολύ προσεκτικές αγορές ενόψει του σαρακοστιανού τραπεζιού και μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Δείτε το ρεπορτάζ του Ant1: