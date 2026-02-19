Προειδοποίηση μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα - Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Με δύο πρόσωπα ο καιρός του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας - Παρασκευή και Σάββατο οι πιο δύσκολες ημέρες

Newsbomb

Προειδοποίηση μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα - Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02), βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

kairos-xartis.jpg

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

kairos-xartis-kakokairia.jpg

H μεταφορά σκόνης από την Αφρική, θα ευνοήσει και την εκδήλωση λασποβροχών στη Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής.

Βελτίωση του καιρού στα ηπειρωτικά προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 21/02.

Αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

afrikaniki-skoni.jpg

«Καμπανάκι» Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς κύριο χαρακτηριστικό είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ θα ενισχυθούν πρόσκαιρα.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, λόγω κορεσμένων εδαφών.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

Λόγο για ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένεται να περάσει και από τον λεκανοπέδιο της Αττικής, έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και από την Αττική. Τόνισε μάλιστα πως τα ισχυρά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το αποκορύφωμα του ψυχρού μετώπου θα μπορούσε δυνητικά να είναι έντονο.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο την Παρασκευή (20/2) πλησιάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό την χώρα από την κεντρική Μεσόγειο, ενώ την Κυριακή φαίνεται να κατευθύνεται προς την Τουρκία.

Το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στην Θρακη, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Το βράδυ της Παρασκευής νεφικές μάζες από την Θράκη προς την Πελοπόννησο θα προκαλέσουν συνεχείς καταιγίδες, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα κατευθυνθούν προς το Αιγαίο και την Κυριακή αναμένονται πολύ λίγα φαινόμενα στα κεντρικά και νότια.

Την Καθαρά Δευτέρα θα είναι αρκετά βελτιωμένος ο καιρός, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-1: Το γύρισε μόνος του ο Τετέι | Δύο γκολ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του!

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα highlights του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σούδα για ανεφοδιασμό το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Είναι πολύ λυπηρό και κακό για την βασιλική οικογένεια»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.800.000 ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Τσακώθηκαν Μακρόν - Μελόνι: «Να μη σχολιάζει ό,τι συμβαίνει στους άλλους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Σε ποια περιοχή θα κλείσουν αύριο, Παρασκευή, μετά την πρώτη ώρα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν οι 2 ορειβάτες - Σε εξέλιξη η επιχείρηση μεταφοράς τους

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

21:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού - Διακινούσαν τεράστια «μαύρα» ποσά και κυκλοφορούσαν με πολυτελή αυτοκίνητα

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ