Προειδοποίηση μετεωρολόγων για έντονα φαινόμενα - Πώς θα κυλήσει ο καιρός μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με τη διέλευση οργανωμένου ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το σύστημα θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και ενίσχυση των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (20/02), βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Από τις μεσημβρινές και κυρίως τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια τμήματα, οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται τοπικά από θυελλώδεις ριπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Στην Αττική, βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το απόγευμα, με ισχυρούς νότιους ανέμους.

H μεταφορά σκόνης από την Αφρική, θα ευνοήσει και την εκδήλωση λασποβροχών στη Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής.

Βελτίωση του καιρού στα ηπειρωτικά προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 21/02.

Αντίθετα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

«Καμπανάκι» Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς κύριο χαρακτηριστικό είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ θα ενισχυθούν πρόσκαιρα.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, λόγω κορεσμένων εδαφών.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

Λόγο για ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένεται να περάσει και από τον λεκανοπέδιο της Αττικής, έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και από την Αττική. Τόνισε μάλιστα πως τα ισχυρά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το αποκορύφωμα του ψυχρού μετώπου θα μπορούσε δυνητικά να είναι έντονο.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο την Παρασκευή (20/2) πλησιάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό την χώρα από την κεντρική Μεσόγειο, ενώ την Κυριακή φαίνεται να κατευθύνεται προς την Τουρκία.

Το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στην Θρακη, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Το βράδυ της Παρασκευής νεφικές μάζες από την Θράκη προς την Πελοπόννησο θα προκαλέσουν συνεχείς καταιγίδες, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα κατευθυνθούν προς το Αιγαίο και την Κυριακή αναμένονται πολύ λίγα φαινόμενα στα κεντρικά και νότια.

Την Καθαρά Δευτέρα θα είναι αρκετά βελτιωμένος ο καιρός, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης