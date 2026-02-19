Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων το επόμενο 48ωρο

Νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα λόγω της διέλευσης βαρομετρικού χαμηλού, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς κύριο χαρακτηριστικό είναι η διέλευση ενεργού ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικά χαλαζοπτώσεις από την Παρασκευή έως το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Παράλληλα, νοτιοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ θα ενισχυθούν πρόσκαιρα.

Καταλήγοντας, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, λόγω κορεσμένων εδαφών.

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

Λόγο για ένα δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο το οποίο αναμένεται να περάσει και από τον λεκανοπέδιο της Αττικής, έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το μέτωπο αυτό αναμένεται να περάσει το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου και από την Αττική. Τόνισε μάλιστα πως τα ισχυρά φαινόμενα θα έχουν διάρκεια περίπου 1 έως 4 ώρες αλλά το αποκορύφωμα του ψυχρού μετώπου θα μπορούσε δυνητικά να είναι έντονο.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει ωστόσο πως «δεν μιλάμε για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις».

