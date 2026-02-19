Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει»

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά από αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και αναμένεται να κρατήσει 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο 

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου - Πού θα «χτυπήσει»

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται «πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20/2) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Την ίδια ώρα, ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Ποιες περιοχές αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή
α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι
β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες
ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα
στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο
α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα
β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

Σε δύο τμήματα αναμένεται να κυμανθεί ο καιρός του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως από αύριο Παρασκευή (20/02) αλλά και Σάββατο (21/02) αναμένονται αρκετές βροχές, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να δούμε χιόνια στα βουνά αλλά ενδεχομένως και σε πιο χαμηλά τμήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά και την Καθαρά Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές και με αρκετά καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου επίσης ο καιρός θα είναι καλός με τον χάρτη των βροχοπτώσεων να είναι καθαρός ενώ στη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει και η θερμοκρασία σε αντίθεση με τις πρωινές ώρες που ο υδράργυρος κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα.

