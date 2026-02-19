Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

Σε δύο τμήματα αναμένεται να κυμανθεί ο καιρός του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος αναφέρει πως από αύριο Παρασκευή (20/02) αλλά και Σάββατο (21/02) αναμένονται αρκετές βροχές, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να δούμε χιόνια στα βουνά αλλά ενδεχομένως και σε πιο χαμηλά τμήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά και την Καθαρά Δευτέρα οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές και με αρκετά καλές θερμοκρασιακές τιμές.

Σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου επίσης ο καιρός θα είναι καλός με τον χάρτη των βροχοπτώσεων να είναι καθαρός ενώ στη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει και η θερμοκρασία σε αντίθεση με τις πρωινές ώρες που ο υδράργυρος κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα.

