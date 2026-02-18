Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

Με τι καιρό θα πετάξουν οι Έλληνες χαρταετό - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Newsbomb

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βελτιωμένο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη, ενώ από το απόγευμα αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το Σάββατο αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές με θυελλώδεις ΒΑ ανεμους 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ.

Την Κυριακή τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια.

Όσο για την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, θα επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη την χώρα.

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση στους 13 με 14 βαθμούς, ενω τη Καθαρά Δευτέρα θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και εκτιμάται μια μέση τιμή περί τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός αύριο: Άστατος με τοπικές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη

Σχεδόν αίθριος θα είναι αρχικά ο καιρός σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με νεφώσεις να αναπτύσσονται στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

Άνεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Νεκρός 36χρονος από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει μια «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής καταγγέλλεται ότι εξευτέλισε δημοσίως γυναίκα φρουρό ασφαλείας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επτάωρος αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού την Πέμπτη λόγω Flyover

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τζιν Χάκμαν: Συνεχίζεται το «νομικό δράμα» για την περιουσία του, ύψους 80 εκατ. δολαρίων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρή 69χρονη αφού χείμαρρος παρέσυρε το αμάξι της λόγω πλημμυρών

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ