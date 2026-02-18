Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα Παρασκευή και Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Καθαρά Δευτέρα

Snapshot Από την Παρασκευή έως το Σάββατο αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στη Θράκη, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει την Αττική με συνεχείς καταιγίδες το βράδυ της Παρασκευής.

Την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα θα μειωθούν σημαντικά, με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια.

Την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά, με θερμοκρασίες έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στη χώρα τα επόμενα 24ωρα, με το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να κινείται σε δύο εποχές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο την Παρασκευή (20/2) πλησιάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό την χώρα από την κεντρική Μεσόγειο, ενώ την Κυριακή φαίνεται να κατευθύνεται προς την Τουρκία.

Το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στην Θρακη, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Το βράδυ της Παρασκευής νεφικές μάζες από την Θράκη προς την Πελοπόννησο θα προκαλέσουν συνεχείς καταιγίδες, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα κατευθυνθούν προς το Αιγαίο και την Κυριακή αναμένονται πολύ λίγα φαινόμενα στα κεντρικά και νότια.

Την Καθαρά Δευτέρα θα είναι αρκετά βελτιωμένος ο καιρός, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά τμήματα, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι σε Ήπειρο, Ιόνιο και Δυτική Στερεά, που τις βραδινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 12 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 5 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 5 έως 18 βαθμούς στην Κρήτη, 3 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους μέτριους 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

