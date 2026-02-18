Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, με την πιο ψυχρή ημέρα να τοποθετείται την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η αστάθεια θα είναι έντονη το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο, ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα παρουσιάσει βελτίωση, χωρίς όμως να επικρατήσουν ανοιξιάτικες συνθήκες.

Από την Παρασκευή, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, προκαλώντας βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, δημιουργώντας έντονο καιρό, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο.

Από το απόγευμα του Σαββάτου, αναμένεται εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να υποχωρεί, σηματοδοτώντας την αρχή της ψυχρής φάσης του καιρού.

Η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή μέρα του τριημέρου, με το θερμόμετρο να σημειώνει πτώση 4 έως 6 βαθμών σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

O καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Για την Καθαρά Δευτέρα, οι προβλέψεις δείχνουν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, χωρίς όμως να χαρακτηρίζονται ανοιξιάτικες.

Αναμένονται εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι πιο ασθενείς, ωστόσο το πέταγμα του χαρταετού θα εξαρτηθεί από τις τοπικές συνθήκες.

Αθήνα: 16°C

Θεσσαλονίκη:14°C

Πάτρα:16°C

Ηράκλειο:16°C

Λάρισα:16°C

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, οπότε θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη νότια Πελοπόννησο 9 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.

