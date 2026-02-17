Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες

Snapshot Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται στο Ιόνιο και τη Θεσσαλονίκη από το βράδυ έως το πρωί της επόμενης ημέρας.

Οι άνεμοι θα προκαλέσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις, έντονο κυματισμό και πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές.

Θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους στις προαναφερθείσες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

Ο θυελλώδης Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη θα εξασθενήσει σταδιακά μετά το πρωί της επόμενης ημέρας.

«Καμπανάκι» έκρουσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη.

Στις αναρτήσεις του ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν στις προαναφερθείσες περιοχές που πιθανόν να προκαλέσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις, έντονο κυματισμό, πτώσεις αντικειμένων που βρίσκονται σε εκτεθειμένες στα φαινόμενα περιοχές αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου για το Ιόνιο

«Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ και στο Ιόνιο ...

Από τις βραδινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως και αύριο το πρωί, στο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Οι ριπές κατά τόπους θα φτάνουν σε επίπεδα θυελλώδους έντασης, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο και αυξημένο κυματισμό

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς κυρίως σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους καθώς και από όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα».

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου για τη Θεσσαλονίκη

«Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη...

Από τις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως αύριο το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα πνέει θυελλώδης Βαρδάρης.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που κατά τόπους θα έχουν ένταση θυελλώδους επιπέδου, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο κυματισμό στον Θερμαϊκό και στα ανοιχτά της Χαλκιδικής

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

Ο βαρδάρης θα παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση μετά το πρωί της αυριανής ημέρας».

