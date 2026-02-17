Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες

Οι αναρτήσεις του γνωστού μετεωρολόγου για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται στο Ιόνιο και τη Θεσσαλονίκη από το βράδυ έως το πρωί της επόμενης ημέρας.
  • Οι άνεμοι θα προκαλέσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις, έντονο κυματισμό και πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές.
  • Θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους στις προαναφερθείσες περιοχές.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.
  • Ο θυελλώδης Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη θα εξασθενήσει σταδιακά μετά το πρωί της επόμενης ημέρας.
Snapshot powered by AI

«Καμπανάκι» έκρουσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη.

Στις αναρτήσεις του ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν στις προαναφερθείσες περιοχές που πιθανόν να προκαλέσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις, έντονο κυματισμό, πτώσεις αντικειμένων που βρίσκονται σε εκτεθειμένες στα φαινόμενα περιοχές αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου για το Ιόνιο

«Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ και στο Ιόνιο ...

Από τις βραδινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έως και αύριο το πρωί, στο Ιόνιο και στις παράκτιες περιοχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά.

Οι ριπές κατά τόπους θα φτάνουν σε επίπεδα θυελλώδους έντασης, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο και αυξημένο κυματισμό

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς κυρίως σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους καθώς και από όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα».

Δείτε την ανάρτηση του μετεωρολόγου για τη Θεσσαλονίκη

«Μεγάλη προσοχή από σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη...

Από τις βραδινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας έως αύριο το πρωί, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής θα πνέει θυελλώδης Βαρδάρης.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που κατά τόπους θα έχουν ένταση θυελλώδους επιπέδου, δημιουργώντας:

δυσκολίες στις μετακινήσεις

επικίνδυνο κυματισμό στον Θερμαϊκό και στα ανοιχτά της Χαλκιδικής

πτώσεις αντικειμένων σε εκτεθειμένες περιοχές

αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη αίσθηση ψύχους

Ιδιαίτερη προσοχή σε οδηγούς, ειδικά σε γέφυρες και παραθαλάσσιους δρόμους, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.

Ο βαρδάρης θα παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση μετά το πρωί της αυριανής ημέρας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 112 για την απελευθέρωση υδάτων στα φράγματα του Αχελώου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονα: Συνελήφθη 22χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απέρριψε το τετράμηνο σχέδιο αφοπλισμού της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί μια ενέργεια που εξυπηρετεί το Ισραήλ

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Ακτής Δυμαίων – Πλημμύρισαν τα δρομάκια, απειλούνται σπίτια

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πένθος για τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Jesse Jackson: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με πολλή προσωπικότητα, θάρρος και κότσια»

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για φωτογραφίες Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»

20:03LIFESTYLE

Πρώην διαγωνιζόμενη του «America's Next Top Model» καταγγέλει ότι η Tyra Banks της έκανε bullying

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

19:50LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Βγάζει από τη μέση τον Ορέστη – Ποιος τον σκοτώνει;

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Toto: Αυτή είναι η εταιρεία που από κατασκευή λεκανών κάνει το άλμα σε ημιαγωγούς και τσιπ μνήμης

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο

19:39ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7 - Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

19:33LIFESTYLE

Ναταλία Καποδίστρια για ταινία Σμαραγδή: «Ήμουν εκεί για να στηρίζω στις δυσκολίες που υπήρχαν»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Περισσός: Ακινητοποιημένος συρμός του ΗΣΑΠ - Έμεινε χωρίς ρεύμα

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εντοπίστηκε και δεύτερο αδήλωτο υπόγειο στο μοιραίο εργοστάσιο

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πένθος για τον βουλευτή Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

18:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ