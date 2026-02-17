Καιρός: Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

Για την πορεία του καιρού το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μίλησε με ανάρτησή του στα social media ο Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος την Παρασκευή και το Σάββατο θα επικρατήσει αστάθεια, ενώ την Κυριακή αναμένεται πτώση του υδραργύρου.

Όσο για τη Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι ψυχρός με βροχές, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

Ο καιρός αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το meteo.gr, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θράκη και πρόσκαιρες καταιγίδες σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου τις πρωινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 9 βαθμούς), 6 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο και στον Κορινθιακό Κόλπο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές στα 80-90 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Σαρωνικό σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 70-80 km/h), με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.

