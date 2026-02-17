Κακοκαιρία: Άνεμοι 100 χλμ/ώρα σε Θεσπρωτία, Εύβοια και Νάξο

Η κακοκαιρία άλλαξε πρόσωπο την Τρίτη (17/02), με τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά στα πελάγη, αλλά και στα ηπειρωτικά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων έως το απόγευμα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο (γενικά νοτίων διευθύνσεων) και στο Νότιο Ιόνιο (δυτικών διευθύνσεων) θα φτάσουν τα 90-100 km/h, ενώ μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν πρόσκαιρα, με εξαίρεση το Ιόνιο, τον Κορινθιακό Κόλπο, το Νότιο Αιγαίο και το Βορειοδυτικό Αιγαίο όπου θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, αντίστοιχα, με τις ίδιες εντάσεις.

Υψηλές ριπές ανέμων αναμένονται και σε ηπειρωτικά τμήματα κυρίως της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών.

Εκτιμώμενες ριπές ανέμων στις 17:00. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Εκτιμώμενες ριπές ανέμων στις 23:00. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί να πλήττουν ορισμένες περιοχές, με την Κάρυστο και τη Νάξο να καταγράφουν ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα.

Οι ισχυρές ριπές δεν περιορίζονται όμως στα πελάγη, καθώς και ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Παραμυθιά και η Αχαΐα, κατέγραψαν ριπές 95 και 89 χλμ/ώρα αντίστοιχα.

Μέγιστες ημερήσιες ριπές ανέμου έως τις 14:00 της Τρίτης (17/02). Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

