Καταστροφές στα Καλάβρυτα από την κακοκαιρία - Ποτάμια υπερχείλισαν

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη κυρίως στις ορεινές κοίτες του Σελινούντα και του Βουραϊκού

Newsbomb

Καταστροφές στα Καλάβρυτα από την κακοκαιρία - Ποτάμια υπερχείλισαν
kalavritanews.com
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τα τέλη Απριλίου βρίσκεται ο Δήμος Καλαβρύτων, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά τμήματα των ποταμών της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη κυρίως στις ορεινές κοίτες του Σελινούντα και του Βουραϊκού, όπου έχουν σημειωθεί σπασίματα της κοίτης σε πολλά σημεία, υπερχειλίσεις και σημαντικές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες.

agrampella.jpg

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο Καλαβρύτων, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις το τελευταίο δεκαήμερο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ορμή των νερών και να αποτραπούν νέες καταστροφές.

kalabryta-dromos1.jpg

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για οργανωμένες παρεμβάσεις διευθέτησης της κοίτης σε όλα τα ποτάμια της περιοχής.
Με εντολή του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε νέα καταγραφή των προβλημάτων, ώστε να προωθηθούν άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης του Σελινούντα και κάλυψης του γεφυριού από τα νερά.
  • Κλειστή παραμένει μια λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.
  • Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. στην περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα είναι σε οριακό σημείο
  • Πλημμυρισμένες παραμένουν πολλές εκτάσεις από την Κέρτεζη έως τη Στάση Κεπρινής.
  • Πρόβλημα και στον δρόμο που συνδέει την Πλατανιώτισσα με τα Αγράμπελα λόγω καθίζησης.
  • Σε κίνδυνο βρίσκεται η υδροδότηση της Κλειτορίας, καθώς έχει υποστεί ζημιές ο αγωγός μετά από κατάρρευση τμήματος δρόμου στο ύψος του Πλανητέρου.
  • Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο στον Προφήτη Ηλία (Γκέρμπεσι) και στα Αγράμπελα, λόγω υποχώρησης δρόμων και ανόδου της στάθμης των ποταμών.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

12:45LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία σημεία «κλειδιά» από τις υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες καφενείου

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία - Οι στόχοι και το πρόγραμμά του

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου - Απελευθέρωσαν 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

12:30LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τον «El Greco»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

12:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μητσιά - Καρατζόγλου» στο Θέατρο Άλσος χειμερινό!

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινή γυμναστική για τον Μακρόν - Τζόκινγκ στους δρόμους της Βομβάης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Jesse Jackson - Αγωνίστηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα πολιτικά δικαιώματα

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ