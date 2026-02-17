Καταστροφές στα Καλάβρυτα από την κακοκαιρία - Ποτάμια υπερχείλισαν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τα τέλη Απριλίου βρίσκεται ο Δήμος Καλαβρύτων, εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στα ορεινά τμήματα των ποταμών της περιοχής.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη κυρίως στις ορεινές κοίτες του Σελινούντα και του Βουραϊκού, όπου έχουν σημειωθεί σπασίματα της κοίτης σε πολλά σημεία, υπερχειλίσεις και σημαντικές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο Καλαβρύτων, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις το τελευταίο δεκαήμερο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ορμή των νερών και να αποτραπούν νέες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για οργανωμένες παρεμβάσεις διευθέτησης της κοίτης σε όλα τα ποτάμια της περιοχής.

Με εντολή του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε νέα καταγραφή των προβλημάτων, ώστε να προωθηθούν άμεσα πρόσθετες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης του Σελινούντα και κάλυψης του γεφυριού από τα νερά.

Κλειστή παραμένει μια λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. στην περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα είναι σε οριακό σημείο

Πλημμυρισμένες παραμένουν πολλές εκτάσεις από την Κέρτεζη έως τη Στάση Κεπρινής.

Πρόβλημα και στον δρόμο που συνδέει την Πλατανιώτισσα με τα Αγράμπελα λόγω καθίζησης.

Σε κίνδυνο βρίσκεται η υδροδότηση της Κλειτορίας, καθώς έχει υποστεί ζημιές ο αγωγός μετά από κατάρρευση τμήματος δρόμου στο ύψος του Πλανητέρου.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί στο δημοτικό οδικό δίκτυο στον Προφήτη Ηλία (Γκέρμπεσι) και στα Αγράμπελα, λόγω υποχώρησης δρόμων και ανόδου της στάθμης των ποταμών.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.

