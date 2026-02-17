Κακοκαιρία: Νέο κύμα βροχοπτώσεων στις πληγείσες περιοχές - Προληπτικές εκκενώσεις

Σε συναγερμό παραμένει η δυτική Ελλάδα για το νέο κύμα κακοκαιρίας που φέρνει νέες βροχοπτώσεις στα ήδη κορεσμένα εδάφη, ενώ οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις συνεχίζονται, με προληπτικές εκκενώσεις να γίνονται στην Καλαμάτα.

Νέα κατάπτωση σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο των Τζουμέρκων κοντά στα Άγναντα. Νερά, χώματα και πέτρες κατέκλυσαν το οδόστρωμα το πρωί με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα μηχανήματα από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας και τους Δήμους για τον καθαρισμό.

Νέα κατολίσθηση στα Τζουμέρκα. epiruspost.gr

Το πρόβλημα αυτό είναι ένα ακόμη που ήρθε να προστεθεί στην περιοχή η οποία ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις από τον περασμένο Νοέμβριο και μέχρι τώρα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Προληπτική εκκένωση στη Μεσσηνία

Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/02) σε περιοχές του Ταΰγετου που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Οι λιγοστοί κάτοικοι στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους, και εξασφαλίστηκε η δυνατότητα από τον Δήμο Καλαμάτας να διαμείνουν στα “Σπιτάκια” Αλαγονίας, μέχρι νεωτέρας. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι είχαν απομακρυνθεί ήδη από την Κυριακή από τους συγγενείς τους που μετέφεραν τους δικούς τους ανθρώπους για προσωρινή φιλοξενία στα σπίτια τους.

Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης στη Μεσσηνία. Messinia live

Ήδη το Σαββατοκύριακο έγιναν αυτοψίες από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καταγραφούν οι ζημιές, σύμφωνα με το messinialive.gr. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη καθώς το έδαφος έχει κορεστεί από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημέρων, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται και πάλι νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, με την Περιφέρεια να βρίσκεται σε Red Code από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Νέα προβλήματα στην Κέρκυρα

Νέα καθίζηση σημειώθηκε σε ημιορεινό χωριό στην Κέρκυρα, ενώ ακόμη και ο δρόμος προς το ανάκτορο Αχίλλειο στο χωριό Γαστούρι, βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου. O παραλιακός δρόμος ο οποίος οδηγεί νοτιοανατολικά έχει κοπεί στα δύο σε τουλάχιστον πέντε σημεία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν νέες βροχοπτώσεις, και συνεχίζει να βρέχει, με το νησί να έχει δεχθεί ρεκόρ βροχοπτώσεων διάρκειας 120 ημερών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Αθήνα για έκακτη σύσκεψη έσπευσαν τοπικοί φορείς.

Πλημμύρες στην Ηλεία

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η Ηλεία εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, με την εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι να είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Ο κάμπος της Ηλείας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνείου, με τα νερά να απειλούν ευθέως περιοχές του Δήμου Πηνειού και να έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες και να έχουν εγκλωβίσει ενοίκους σε κατοικίες, στο Βαρθολομιό, σύμφωνα με το patrisnews.com

Από χθες μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.

Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν.

