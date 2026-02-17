Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν οικισμοί και καλλιέργειες στην Ηλεία - Υπερχείλισε ο Πηνειός

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η Ηλεία εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, με την εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι να είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Ο κάμπος της Ηλείας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα μετά την υπερχείλιση του ποταμού Πηνείου, με τα νερά να απειλούν ευθέως περιοχές του Δήμου Πηνειού και να έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες και να έχουν εγκλωβίσει ενοίκους σε κατοικίες, στο Βαρθολομιό, σύμφωνα με το patrisnews.com

Από χθες μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.

Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν.

