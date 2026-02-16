Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες - Σε «Red Code» 4 περιοχές

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Παράλληλα πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος την Τρίτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν τέσσερις περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος) λόγω της κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από το απόγευμα της Δευτέρας τη Μυτιλήνη και τη Χίο και από την Τρίτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους και Ήπειρο.

Οι μετεωρολόγοι έχουν κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμένεται να πλήξει περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από τις συνεχείς βροχοπτώσεις καθώς πέρα από προβλήματα που προκλήθηκαν είναι πιθανόν να σημειωθούν εκ νέου κατολισθήσεις, καθιζήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο.

Δείτε Live την πορεία του καιρού

Ο καιρός την Τρίτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπει για την Τρίτη (17/2) η ΕΜΥ στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με παύση των φαινομένων από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 144 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ στη Δυτική - Κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Περαιτέρω πτώση από το βράδυ, οπότε θα σημειωθεί και παγετός.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες, Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης