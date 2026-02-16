Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μία ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά.

Σε γενικές γραμμές η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Οι περιοχές όμως που θα επηρεάσει ιδιαίτερα με ραγδαιότητες και μεγάλα ύψη βροχής είναι:

Πελοπόννησος (δυτική και νότια), Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), νότια Κρήτη, ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη με επικρατέστερες διευθύνσεις: οι βορειοδυτικές στο Ιόνιο και οι νοτιοδυτικές στο νότιο Αιγαίο. Εξασθενούν την Τετάρτη το μεσημέρι.

Μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες (φυσιολογικές), κυρίως Τρίτη μεσημέρι – απόγευμα.

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος, με λίγο περισσότερο κρύο.