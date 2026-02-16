Καιρός: «Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για βροχές, ισχυρούς ανέμους και δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα

Για νέο κύκλο βροχοπτώσεων, ισχυρών ανέμων και χιονοπτώσεων που θα κάνει την εμφάνισή του το επόμενο 24ωρο στη χώρα μας έκανε λόγο ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Ν. Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και την Τρίτη θα επηρεάσει με βροχές, χιονοπτώσεις ορεινά και τοπικές καταιγίδες κυρίως τη Δ. Ελλάδα και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι, αρχικά ΝΔ και σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά Δ-ΒΔ, θα φθάσουν τα 9 μποφόρ (δυτικές και νότιες περιοχές), με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στη θάλασσα και τη στεριά.

Επισημαίνεται ότι στις παράκτιες προσήνεμες στο ρεύμα περιοχές είναι πιθανό να παρατηρηθούν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω των λεγομένων κυμάτων θύελλας. Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων ή/και κατολισθήσεων υπάρχει και για τις δυτικές περιοχές της χώρας λόγω των νέων βροχοπτώσεων και των εδαφικών συνθηκών που δημιούργησαν οι βροχές των προηγούμενων πολλών ημερών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στη ΒΔ Ελλάδα.

Την Τετάρτη (18/2), αναμένεται βαθμιαία βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

