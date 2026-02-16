Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός την αυτή μέχρι και την επόμενη εβδομάδα αποκάλυψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο το διάστημα 16–23 Φεβρουαρίου διαμορφώνεται πιο βροχερό από τα κανονικά για τη χώρα, με έμφαση στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου αναμένονται διαδοχικές διαταραχές και κατά τόπους αξιόλογα ύψη υετού.

Η Ανατολική Μεσόγειος εμφανίζεται θερμότερη της εποχής, ενώ στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες κινούνται κοντά στα κανονικά επίπεδα, χωρίς ένδειξη παρατεταμένου ψύχους. Ωστόσο, γύρω στις 20–23 Φεβρουαρίου διαφαίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχών και στη συνέχεια αισθητή ψυχρή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Αναφορικά με την Αθήνα ο καιρός θα είναι άστατος και με παροδικές βροχοπτώσεις ενώ από τις 20-21 Φεβρουαρίου θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη αίσθηση.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

