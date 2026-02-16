Καιρός: Βροχόπτωση στα βόρεια προάστια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σημαντικές, αν και πρόσκαιρες, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, περιοχές στα βορειοανατολικά του λεκανοπεδίου και στα Μεσόγεια κατέγραψαν βροχοπτώσης σημαντικής σφοδρότητας, με τον μετεωρολογικό σταθμό της Παλλήνης να καταγράφει ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100 χιλιοστών/ώρα.

Ραγδαιότητα βροχής στα βόρεια προάστια και τα Μεσόγεια. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Αρκετές περιοχές εντός του λεκανοπεδίου κατέγραψαν βροχόπτωση, με την Κηφισιά και τον Κορυδαλλό να βλέπουν περίπου 5 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Υψηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στα ανατολικά, με τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη να έχουν συνολικά 15 και 11 χιλιοστά βροχής από το βράδυ.

Συνολική βροχή που καταγράφηκε από τις 00:00 έως τις 14:00 της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου 2026. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Μυτιλήνης- Χίου.



Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.



2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

