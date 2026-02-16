Καιρός: Βροχόπτωση στα βόρεια προάστια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

15 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα Γλυκά Νερά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Newsbomb

Καιρός: Βροχόπτωση στα βόρεια προάστια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Φωτ.: Newsbomb/Χάρης Γκίκας
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικές, αν και πρόσκαιρες, βροχοπτώσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, περιοχές στα βορειοανατολικά του λεκανοπεδίου και στα Μεσόγεια κατέγραψαν βροχοπτώσης σημαντικής σφοδρότητας, με τον μετεωρολογικό σταθμό της Παλλήνης να καταγράφει ραγδαιότητα μεγαλύτερη των 100 χιλιοστών/ώρα.

broxi-rate.jpg

Ραγδαιότητα βροχής στα βόρεια προάστια και τα Μεσόγεια.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Αρκετές περιοχές εντός του λεκανοπεδίου κατέγραψαν βροχόπτωση, με την Κηφισιά και τον Κορυδαλλό να βλέπουν περίπου 5 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Υψηλότερες καταγραφές σημειώθηκαν στα ανατολικά, με τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη να έχουν συνολικά 15 και 11 χιλιοστά βροχής από το βράδυ.

total-rain.jpg

Συνολική βροχή που καταγράφηκε από τις 00:00 έως τις 14:00 της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου 2026.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εκδόθηκε από την ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Μυτιλήνης- Χίου.

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε η μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η δυτική ακτή βίωσε τον θερμότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στου Ρέντη ο Μαρινάκης, έκτακτη σύκεψη με Μεντιλίμπαρ και ποδοσφαιριστές

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Στα βράχια η σχέση της Ευρώπης με την Αμερική – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z με το TikTok «σύστησε» στον κόσμο τον ελίτ Χορό της Όπερας της Βιέννης

15:02ΚΟΣΜΟΣ

«Άλογο που κλαίει»: Το λάθος ενός εργαζόμενου στην Κίνα δημιούργησε ένα bestseller παιχνίδι

15:00LIFESTYLE

Κώστας Καίσαρης: Κάποιοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να διαλύσουν την οικογένειά μου αλλά δεν μπόρεσαν

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

14:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μετά το «penisgate», οι μπότες - Για 4 χιλιοστά μεγαλύτερου υποδήματος αποκλείστηκε αθλητής

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι σεισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τον σχηματισμό κοιτασμάτων χρυσού

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Nova, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη διαΝΕΟσις

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί λείπουν οι θέσεις 13 και 17 από τα αεροπλάνα; Οι προλήψεις των μεγάλων αεροπορικών

14:36ΥΓΕΙΑ

Μια σταγόνα αίματος κρύβει 250 εκατ. κύτταρα: Ο αθέατος μηχανισμός που μας κρατά ζωντανούς

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

14:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στα χνάρια του ρέκορντμαν πατέρα του ο Θωμάς Στρακόσα – Το ρεκόρ που κυνηγάει! (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντοκουμέντο από σχολική εργασία: Η κόρη του μοναδικού ταυτοποιημένου από τους 200 μιλά στον εγγονό της για τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια-πατέρας 20χρονου κατηγορούμενου για βιασμό: «Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάει αυτή η γενιά»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο του Newsbomb με τη σπείρα που έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα πωλούσε σε κάβες – Συνελήφθησαν 9 άτομα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στο ιδιωτικό τζετ»

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ