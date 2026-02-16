Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ανοιξιάτικο... break για λίγες μόνο ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'
Ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά να μεταφέρονται στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι βροχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από την αφρικανική σκόνη.

Η ημέρα ξεκινά με βροχοπτώσεις κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες, οι οποίες προς το απόγευμα θα επεκταθούν στα νησιά του Αιγαίου. Τα έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και απομακρύνοντας την αφρικανική σκόνη.

Στην Αττική, η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο από το μεσημέρι και κυρίως προς τα ανατολικά του νομού αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές στα νότια, οι βροχές ενδέχεται να συνοδευτούν από πρόσκαιρη καταιγίδα. Η διαταραχή αυτή θα είναι σύντομη, με τον καιρό να βελτιώνεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει αυξομειώσεις, με ανοίγματα και κλεισίματα των νεφώσεων. Οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Ο νοτιοανατολικός άνεμος θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια,τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

