Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες από Τρίτη

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα (16/2) στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Γιάννης Φιλιππάκος

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες από Τρίτη

Αφρικανική σκόνη στα Χανιά Κρήτης, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι και τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το βράδυ. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα μέχρι και τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοδυτικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια,τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα «πέφτουν» οι υπογραφές στο Μαξίμου για την ιστορική συμφωνία με τη Chevron

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και νέος γύρος καταιγίδων από την Τρίτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο σε σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών από την περασμένη Πέμπτη

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το γεωτρύπανο «Τσαγρί Μπέη» απέπλευσε για Σομαλία

02:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ελλάδα ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις - Ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία διαψεύδει τα σενάρια για κοινή ναυπήγηση πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

00:58LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές ΕΚΑ: Πρώτη η παράταξη του ΚΚΕ - Ο Παναγόπουλος «κέρδισε» το ΠΑΣΟΚ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

00:10LIFESTYLE

Sing for Greece: Ο Akylas έφυγε για Βιέννη και Eurovision

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

18:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σκάσε, βούλωσέ το, μου έχεις σπάσει τα νεύρα»: Φυσικοθεραπεύτρια χτύπησε παιδί με εγκεφαλική παράλυση και τη μητέρα του στη Χαλκίδα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία στις φυλακές Δομοκού - Πυροβόλησαν κρατούμενο στο γραφείο του Αρχιφύλακα

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος - Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Οι 15 καταθέσεις και το κονδύλι των 30.000 ευρώ που απορρίφθηκε «καίνε» τον ιδιοκτήτη

03:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό – Άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η σκόνη από την Αφρική – Πτώση της θερμοκρασίας και νέος γύρος καταιγίδων από την Τρίτη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.300.000 ευρώ

23:22LIFESTYLE

Sing for Greece: Τι ψηφίζει το X στον εθνικό τελικό της Eurovision

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ