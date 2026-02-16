Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates
ΚΑΙΡΟΣ
Ανάπαυλα μερικών... ωρών φαίνεται πως θα κάνει η καλοκαιρία στη χώρα μας καθώς από την Τρίτη, ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα θα κάνει την εμφάνισή του με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.

Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά - νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.

Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται:

  • Σε τμήματα των Επτανήσων

  • Στην Ήπειρο

  • Στη Δυτική Στερεά

  • Στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο

  • Στα Κύθηρα

  • Στη Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική)

  • Στη Θράκη

  • Στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα

  • Πιθανώς και σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων

Σε επιμέρους υποπεριοχές (π.χ. νοτιοδυτική Πελοπόννησος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, νοτιοδυτική Κρήτη) τα φαινόμενα μπορεί να παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερη ραγδαιότητα.

Επομένως, χωρικά, πρόκειται για υψηλά rain rates, όχι απαραίτητα για τεράστια ημερήσια ύψη. Τοπικά όμως θα ξεπεραστούν και τα 70-80 mm.

Άνεμοι την Τρίτη:

  • Ιόνιο: βορειοδυτικοί 6–8 μποφόρ

  • Κεντρικό & νότιο Αιγαίο: δυτικοί - νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ

  • Βόρειο Αιγαίο: νότιοι - νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ

Θερμοκρασία - Χιονοπτώσεις:

  • Βόρεια Ελλάδα: 8–14°C

  • Δυτικά: 14–15°C

  • Ανατολικά ηπειρωτικά: 16–18°C

  • Νησιωτικά τμήματα: 15–19°C

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Διαχείριση κινδύνου - Κορεσμένα εδάφη

Με βάση την εμπειρία από τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας: πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό antecedent soil moisture, δηλαδή είναι κορεσμένα.

Δεν περιμένουμε ακραία συνολικά ύψη βροχής. Όμως οι καταιγίδες μπορεί να δώσουν μεγάλη ποσότητα σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε:

  • Ενεργοποίηση μικρής κλίμακας κατολισθητικών φαινομένων σε πρανή με μειωμένη συνοχή

  • Υπερχειλίσεις ιρλανδικών διαβάσεων

  • Υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων και τεχνικών αποστράγγισης

  • Επιφανειακή λιμνάζουσα συγκέντρωση υδάτων σε αστικές και περιαστικές ζώνες

  • Αποσταθεροποίηση επιχωμάτων και τεχνητών πρανών λόγω υδρολογικής επιβάρυνσης

Από την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Για το Σαββατοκύριακο, κάποια προγνωστικά σενάρια υποστηρίζουν πιθανή κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια. Ωστόσο πρόκειται για εξέλιξη που δεν έχει ακόμη κλειδώσει λόγω της χρονικής απόστασης.

