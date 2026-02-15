Καλλιάνος: Κακοκαιρία express την Τρίτη με υψηλά ύψη βροχής σε κορεσμένα εδάφη

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καλλιάνος: Κακοκαιρία express την Τρίτη με υψηλά ύψη βροχής σε κορεσμένα εδάφη
Ανάρτηση για κακοκαιρία express που θα επηρεάσει τη χώρα μας την Τρίτη έκανε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο μετεωρολόγος η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στην Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική), στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς και σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων.

Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος οι βροχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ ενώ τονίζει ότι η κακοκαιρία θέλει προσοχή καθώς το έδαφος των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι ήδη κορεσμένο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών με μεγάλο κίνδυνο να εμφανιστούν κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη

Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.

Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά - νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις Βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.

Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται :

- Σε τμήματα των Επτανήσων

- Στην Ήπειρο

- Στη Δυτική Στερεά

- Στην Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο

- Στα Κύθηρα

- Στη Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική)

- Στη Θράκη

- Στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα

- Πιθανώς και σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων

Σε επιμέρους υποπεριοχές (π.χ. Νοτιοδυτική Πελοπόννησος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Νοτιοδυτική Κρήτη) τα φαινόμενα μπορεί να παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερη ραγδαιότητα.

Επαναλαμβάνω τη χρωματική κλίμακα υετού (βροχή ή όπου υπάρξει χιόνι) στους χάρτες (meteoam.it) :

Ανοιχτό & σκούρο Πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές.

Ανοιχτό & σκούρο Μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές έως και γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ανοιχτό & σκούρο Κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Επομένως, χωρικά, πρόκειται για υψηλά rain rates, όχι απαραίτητα για τεράστια ημερήσια ύψη. Τοπικά όμως θα ξεπεραστούν και τα 70-80 mm.

Άνεμοι την Τρίτη :

- Ιόνιο: βορειοδυτικοί 6–8 μποφόρ.

- Κεντρικό & νότιο Αιγαίο : Δυτικοί - Νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ.

- Βόρειο Αιγαίο : Νότιοι - Νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ.

Θερμοκρασία - Χιονοπτώσεις

- Βόρεια Ελλάδα : 8–14°C

- Δυτικά : 14–15°C

- Ανατολικά ηπειρωτικά : 16–18°C

- Νησιωτικά τμήματα : 15–19°C

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χωράς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Διαχείριση κινδύνου - Κορεσμένα εδάφη

Με βάση την εμπειρία από τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας :

Πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό Antecedent Soil Moisture (κορεσμένα εδάφη)

Δεν περιμένουμε ακραία συνολικά ύψη βροχής.

Όμως οι καταιγίδες μπορεί να δώσουν μεγάλη ποσότητα σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτό μεταφράζεται σε :

- Ενεργοποίηση μικρής κλίμακας κατολισθητικών φαινομένων σε πρανή με μειωμένη συνοχή.

- Υπερχειλίσεις Ιρλανδικών διαβάσεων

- Υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων και τεχνικών αποστράγγισης

- Επιφανειακή λιμνάζουσα συγκέντρωση υδάτων σε αστικές και περιαστικές ζώνες

- Αποσταθεροποίηση επιχωμάτων και τεχνητών πρανών λόγω υδρολογικής επιβάρυνσης

Άρα χρειάζεται αυξημένη επιτήρηση σε ρέματα, χαμηλά σημεία οδικού δικτύου και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών.

Βελτίωση του καιρού στη συνέχεια

Από την Τετάρτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Για το Σαββατοκύριακο, κάποια προγνωστικά σενάρια υποστηρίζουν πιθανή κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια. Ωστόσο πρόκειται για εξέλιξη που δεν έχει ακόμη κλειδώσει λόγω της χρονικής απόστασης.

Θα υπάρξει επικαιροποίηση τις επόμενες ημέρες.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε για να διαβάσετε την πρόγνωσή μου».

