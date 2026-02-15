Κακοκαιρία: Σοβαρό επεισόδιο σαχαριανής σκόνης - Ξεπέρασαν τα 100χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου

Υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Η αφρικανική σκόνη επηρέασε και την πόλη της Αθήνας με την ορατότητα στο Λεκανοπέδιο να είναι περιορισμένη καθώς η σκόνη κάλυψε «έκρυψε» ακόμη την Ακρόπολη.

Δείτε εικόνες:

01 04 Κάποιοι έβγαζαν φωτογραφίες με φόντο το φαινόμενο Πηγή: Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας 02 04 Πηγή: Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας 03 04 Πηγή: Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας 04 04 Πηγή: Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ο καιρός τη Δευτέρα

Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται τη Δευτέρας με αυξημένες συγκεντρώσεις Σασχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση με τους ανέμους να πνέουν έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo.gr, τη Δευτέρα 16/02/2026 αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02 αναμένεται ένταση των φαινόμενων στα δυτικά με τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά. Αυξημένες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά όπου σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13-15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε δυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02. Στο Αιγαίο αναμένονται γενικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, και στροφή σε δυτικούς μετά τις μεσημβρινές ώρες με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης