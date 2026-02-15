Τοπίο στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα: Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Χαμηλή είναι η ορατότητα στο Λεκανοπέδιο καθώς η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τα πάντα.

Στο κέντρο της Αθήνας η σκόνη «έκρυψε» ακόμη την Ακρόπολη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις φωτογραφίες του newsbomb από τον Λυκαβηττό και τις γύρω περιοχές η αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τα κτίρια, τα οποία φαίνονται μετά βίας.

Παρά το πρόβλημα που δημιουργείται αρκετοί θέλησαν να βγάλουν φωτογραφίες με το φαινόμενο Εκτός από την Αττικής, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ευπαθείς ομάδες

Καθώς το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης κορυφώνεται, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης υπογράμμισε στο ΕΡΤnews την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Αν και πρόκειται για ένα σύνηθες φυσικό φαινόμενο, ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι επηρεάζει άμεσα τα παιδιά, τα άτομα άνω των 65 ετών, καθώς και όσους πάσχουν από πνευμονοπάθειες (άσθμα, ΧΑΠ) ή καρδιολογικά προβλήματα. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα όπως βήχα, κόπωση ή ακόμα και ένα αίσθημα σφιξίματος στον θώρακα.

Η βασική σύσταση για τους πολίτες με γνωστά υποκείμενα νοσήματα είναι η άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση που αισθανθούν οποιαδήποτε επιδείνωση. Ο καθηγητής ήταν κατηγορηματικός στο ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε συνεννόηση με τον γιατρό και όχι αυθαίρετα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιβάρυνση από τη σκόνη.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια, ο κ. Μαγιορκίνης πρότεινε μια σειρά από πρακτικά μέτρα:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

