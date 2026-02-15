Αφρικανική σκόνη «έκρυψε» ακόμη και την Ακρόπολη – Πότε θα υποχωρήσει

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της, δηλαδή σε Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Στην Αττική η αφρικανική σκόνη κάλυψε τον ουρανό και «έκρυψε» ακόμη και την Ακρόπολη. Αν και η Αττική αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί το μεσημέρι.

Η αφρικανική σκόνη κάλυψε το κέντρο της Αθήνας. 15 Φεβρουαρίου 2026 Eurokinissi

Πότε θα καθαρίσει ο ουρανός

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Πού θα χτυπήσουν οι βροχές από το απόγευμα

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η ΕΜΥ με τα τελευταία στοιχεία για τις βροχές και τις καταιγίδες που θα πλήξουν από σήμερα το απόγευμα τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 6/2026 που εκδόθηκε το Σάββατο 14-02-2026 στις 11:30 π.μ. επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

