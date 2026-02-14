Έρχονται ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται απόψε από τα δυτικά με τα φαινόμενα να αναμένεται να είναι έντονα. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από απόψε (14/2) το βράδυ, στα βορειοδυτικά της χώρας. Δηλαδή σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο. Την ίδια στιγμή στο Ιόνιο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι εντάσεως μέχρι και 8 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενώ ακολούθως η κακοκαιρία θα πλήξει και τα βορειοανατολικά της χώρας, και συγκεκριμένα την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την ίδια στιγμή έχει αρχίσει ήδη η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, η οποία θα καλύψει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Την Κυριακή, οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και δεν αποκλείεται να προκληθούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Όλο αυτό το κύμα θα περάσει σταδιακά από το απόγευμα της Κυριακής κι έπειτα, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς κι ως εκ τούτου θα μειωθούν σημαντικά και τα επίπεδα της σκόνης.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ την ίδια στιγμή, συστάσεις προς τους πολίτες έχει εκδώσει η Πολιτική Προστασία.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Επίσης, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

