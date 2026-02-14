Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις νότιες και κεντρικές περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας και την Αττική. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρούπου εξέδωσε η ΕΜΥ, αναφέρει ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Διαβάστε επίσης