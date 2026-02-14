Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε επεισόδιο έντονης μεταφοράς αφρικανικής σκόνης εισέρχεται η χώρα το Σαββατοκύριακο 14-15 Φεβρουαρίου, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μετακίνηση μαζών αέρα από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, το φαινόμενο θα παρουσιάσει σταδιακή ένταση με κορύφωση την Κυριακή.

skoni-kuriaki-proi.jpg

Η αύξηση των συγκεντρώσεων Σαχαριανής σκόνης θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, η επιβάρυνση αναμένεται να έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

skoni-sabbato.jpg

Το γράφημα του Coperni

Όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες του μοντέλου DUST/METEO, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, όπου τα επίπεδα σκόνης ενδέχεται να κινηθούν σε αυξημένες τιμές.

Παράλληλα, σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας προβλέπεται και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα των νοτίων Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας την ευρεία γεωγραφική έκταση του φαινομένου.

skoni-kuriaki-mesimeri.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακό στην Αθήνα: Από τον Τσέχωφ και τον Γκολντόνι μέχρι τον Ακριθάκη και τη jazz σκηνή του σήμερα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

09:16LIFESTYLE

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

09:05LIFESTYLE

Έρωτας στην Ψηφιακή Εποχή: Πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την επιθυμία και τη σύνδεση

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

08:54TRAVEL

Η Ελλάδα στους top προορισμούς των «solo travelers» - Τι είναι η νέα τάση

08:50LIFESTYLE

Οριστικό τέλος στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Κρας-τεστ για την αγορά η γιορτή των ερωτευμένων

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τις ενεργειακές συμφωνίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ