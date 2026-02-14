Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε επεισόδιο έντονης μεταφοράς αφρικανικής σκόνης εισέρχεται η χώρα το Σαββατοκύριακο 14-15 Φεβρουαρίου, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μετακίνηση μαζών αέρα από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, το φαινόμενο θα παρουσιάσει σταδιακή ένταση με κορύφωση την Κυριακή.

Η αύξηση των συγκεντρώσεων Σαχαριανής σκόνης θα ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, η επιβάρυνση αναμένεται να έχει επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Το γράφημα του Coperni

Όπως προκύπτει από τους προγνωστικούς χάρτες του μοντέλου DUST/METEO, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο, όπου τα επίπεδα σκόνης ενδέχεται να κινηθούν σε αυξημένες τιμές.

Παράλληλα, σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας προβλέπεται και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε τμήματα των νοτίων Βαλκανίων, επιβεβαιώνοντας την ευρεία γεωγραφική έκταση του φαινομένου.