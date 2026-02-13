Οι πιο ζεστές και οι πιο κρύες πρωτεύουσες της Ευρώπης τον Ιανουάριο του 2026

Ένα διάγραμμα του climatebook.gr με τις πιο ψυχρές και τις πιο θερμές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τον Ιανουάριο του 2026 δημοσίευσε στα social media ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, στην Ευρώπη, ο Ιανουάριος 2026 χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, τις Βαλτικές χώρες και την κεντρική–ανατολική Ευρώπη, λόγω επαναλαμβανόμενων ψυχρών εισβολών κατά το δεύτερο μισό του μήνα.

Αντίθετα, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν κυρίως στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να καταγράφει τη μεγαλύτερη θετική μηνιαία απόκλιση (+2.4 °C) σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1991–2020.

Η πιο ψυχρή πρωτεύουσα ήταν το Μινσκ, με θερμοκρασιακή απόκλιση -6.4 °C, χαρακτηριστικό του ιδιαίτερα ψυχρού Ιανουαρίου σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ευρώπης.

