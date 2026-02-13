Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις επόμενες ημέρες - «Ηρεμεί η ατμόσφαιρα»

Η ατμόσφαιρα δείχνει να επιστρέφει σε πιο ήρεμους ρυθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει πως η αστάθεια υποχωρεί σταδιακά στα ανατολικά από το απόγευμα, όμως ο καιρός δεν θα μείνει για πολύ σταθερός, καθώς νέα επεισόδια βροχοπτώσεων αναμένονται την Κυριακή και εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη.

Οι βροχές της Κυριακής θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ το σύστημα της Τρίτης εμφανίζεται πιο οργανωμένο και αναμένεται να απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, πριν τα φαινόμενα εξασθενήσουν και σταδιακά σταματήσουν.

Από πλευράς ανέμων, το κύριο στοιχείο προσοχής εντοπίζεται στους ενισχυμένους νοτιάδες της Κυριακής, οι οποίοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ. Την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, παραμένοντας κατά τόπους ισχυροί.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τους 20°C. Από την Τρίτη και στη συνέχεια θα σημειώσει πτώση, διατηρούμενη ωστόσο στους 16 με 17°C, τιμές που παραμένουν πάνω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα.

Οι φετινές Αλκυονίδες ημέρες μπορεί να μην έκαναν αισθητή την παρουσία τους, όμως η ατμόσφαιρα «αντάμειψε» τη χώρα με πολύτιμα αποθέματα νερού.