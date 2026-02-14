Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας

Μίλτος Τσεκούρας

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Καταιγίδα στην Αθήνα.

EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
  • Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα Σάββατο (14-02-26) το βράδυ και αύριο Κυριακή (15-02-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Επιπλέον, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Αστυνομικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα παιδιά τους

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα-μητέρα οδηγού: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο: «Το ΝΑΤΟ είναι αρκετά ισχυρό ώστε η Ρωσία δεν θα επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του» λέει ο Ρούτε

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Μυθικό πανό φίλων του Ηρακλή: «Ερχόμαστε σε λίγο»

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

15:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου που θεωρείται χημικό όπλο

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Το πλάνο και τα ερωτηματικά του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

15:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαϊδα: 53χρονη κατείχε σε κατάστημα παράνομα 1.450 παιδικά βεγγαλικά

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αστείες κάρτες με τα διπλωματικά υπονοούμενα για Γροιλανδία και Μαδούρο

14:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το κλίμα της HORECA αποτυπώνει μια οικονομία που αναπτύσσεται

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

14:42LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου: «Σε ευχαριστώ που με διάλεξες», λέει για τα γενέθλια της κόρης της

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο της Γορτυνίας - Άνοιξε στα δύο το οδόστρωμα

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου – Ζελένσκι: Παρομοίασε τον Πούτιν με τον Χίτλερ - «Μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα στην Ρωσία»

14:18LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η Ρωσία δηλητηρίασε τον Αλεξέι Ναβάλνι – Χρησιμοποίησε τοξίνη βατράχου που θεωρείται χημικό όπλο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 55χρονος σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα-μητέρα οδηγού: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: 75χρονος έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση οχημάτων

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ