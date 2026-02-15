Κακοκαιρία: Προβλήματα σε πτήσεις από και προς Ηράκλειο - Ακυρώσεις και ανακατευθύνσεις αεροπλάνων

Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν την Κρήτη σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» δύο πτήσεις από και προς την Αθήνα ακυρώθηκαν, ενώ μια πτήση από Παρίσι δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο και αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στην Αθήνα. Παράλληλα, μια πτήση από Μόναχο που δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων.

Οι αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση και συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τα πρακτορεία ή το αεροδρόμιο πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν νέα προβλήματα ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο νησί έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα και σε δρόμους και δημόσιους χώρους, με τις Αρχές να προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή και αποφυγή περιττών μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

