Ήχησε το «112» στη Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ενημερωτικό μήνυμα μέσω 112 εστάλη στους κατοίκους της Χίου λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα. Στο νησί πνέουν θυελλώδεις άνεμοι 6 μποφόρ και το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν βροχές.