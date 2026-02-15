Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

Αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στη Λάρισα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι καταθέσεις εργαζομένων και ειδικών εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη και διαρκής ήδη από τον Ιούνιο, χωρίς να ληφθούν μέτρα. Η ιδιοκτησία φέρεται να αρνήθηκε οικονομικά τη συνδρομή ιδιώτη τεχνικού, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμείνει ανεπίλυτη.

Το Σάββατο, ύστερα από παρέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, καθώς η έκρηξη προκάλεσε θανάτους, ανοίγοντας τον δρόμο για ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: ΕΡΤ

Η έρευνα της ΔΑΕΕ αποκαλύπτει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε υπόγειο χώρο, όπου ένας διαβρωμένος σωλήνας, τοποθετημένος παράνομα απευθείας στο έδαφος, είχε υποστεί φθορές από λιπάσματα γειτονικών χωραφιών. Ο χώρος μετατράπηκε σε «βόμβα» ισοδύναμη με 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, που πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα όταν μια εργαζόμενη άνοιξε τη βρύση για να πλύνει τα χέρια της.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες ασφαλείας, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παραλείψεις και ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα. Η εταιρεία φέρεται να απέκρυψε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου που είχαν τοποθετηθεί παράνομα κοντά στα όρια του οικοπέδου, ενώ η βάνα αποκοπής αερίου ήταν ασύνδετη με το σύστημα ανίχνευσης και σε λάθος θέση, καθιστώντας το σύστημα ασφάλειας ουσιαστικά ανενεργό.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 50 καταθέσεις και πλήθος φωτογραφιών και βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας, ενώ αναμένονται και τα πορίσματα του Χημείου και του ΕΜΠ για τις σωληνώσεις. Ο δικηγόρος των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, τόνισε στην ΕΡΤ, ότι η δίωξη αφορά ενδεχόμενο δόλο, με ποινές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε ισόβια, ενώ οι οικογένειες έχουν ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο για την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης