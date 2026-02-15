Βιολάντα: Η ισχύς της έκρηξης ισοδυναμούσε με 185 κιλά TNT - Παραποιήσεις μελετών και ελλιπή μέτρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες πριν από τρεις εβδομάδες. Το απόγευμα της Παρασκευής, στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, έπειτα από αιφνιδιαστική επιχείρηση εντός των εγκαταστάσεων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο: η αρχική δίωξη για εμπρησμό και έκρηξη από αμέλεια μετατράπηκε σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο. Κατόπιν αυτού, ο Ανακριτής Τρικάλων εξέδωσε ένταλμα σύλληψης. Ο επιχειρηματίας κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Τα ευρήματα της ΔΑΕΕ και το σενάριο της φονικής διαρροής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ βασίζεται σε καταθέσεις ειδικών και εργαζομένων, σύμφωνα με τις οποίες η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις επισημάνσεις και την αυτοψία ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα φέρεται να μην αποκαταστάθηκε, εξαιτίας οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

Πληροφορίες που μετέδωσε την EΡΤ αναφέρουν ότι στο υπόγειο εντοπίστηκε διαβρωμένος σωλήνας, τοποθετημένος –κατά παράβαση της νομοθεσίας– απευθείας στο έδαφος. Η φθορά αποδίδεται σε λιπάσματα από γειτονικές καλλιέργειες, γεγονός που οδήγησε σε διαρροή προπανίου και στη μετατροπή του χώρου σε παγίδα θανάτου. Η ανάφλεξη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκλήθηκε από σπινθήρα αντλίας νερού, ενώ η ισχύς της έκρηξης εκτιμάται ότι αντιστοιχούσε σε περίπου 185 κιλά TNT, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο των πέντε γυναικών.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των στοιχείων, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται.

Υπό διερεύνηση παραποιήσεις και ελλείψεις ασφαλείας

Η έρευνα επεκτείνεται και στις μελέτες που είχαν κατατεθεί για τη λειτουργία της μονάδας, καθώς εντοπίστηκαν ανακρίβειες σε τοπογραφικά διαγράμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να μην είχε δηλωθεί η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη.

Παράλληλα, φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία φέρεται να καταδεικνύει ελλιπή ή εικονικά μέτρα ασφαλείας: ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι στο ρεύμα, καλώδια βαμμένα ώστε να δίνουν την εντύπωση λειτουργίας και πρόχειρες ενώσεις σωληνώσεων αντί εγκεκριμένων συστημάτων.

«Case study» για τη βιομηχανική ασφάλεια

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης χαρακτήρισε την υπόθεση «μελέτη περίπτωσης» για την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου βασίζεται σε συγκεκριμένες ενδείξεις που προέκυψαν από την προανακριτική διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει το πόρισμα των πέντε διορισμένων πραγματογνωμόνων.

Ο ίδιος έθεσε ζήτημα αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι συχνά οι έλεγχοι περιορίζονται σε τυπικές διαδικασίες «επί χάρτου» και όχι στην ουσιαστική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων.

Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται κρίσιμη, τόσο για την απόδοση ευθυνών όσο και για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου βιομηχανικής ασφάλειας, στη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους.

