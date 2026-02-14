Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Στα χέρια των Αρχών βρέθηκε εκ νέου ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, καθώς η εισαγγελία αναβάθμισε το κατηγορητήριο για την φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες της μπισκοτοβιομηχανίας.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά την αξιολόγηση των νέων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την ΔΑΕΕ, αναβάθμισε το κατηγορητήριο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ιδιοκτήτης, τεχνικός ασφαλείας και υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, κατηγορία που συνιστά κακούργημα. Αντίστοιχη μετατροπή έγινε και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η εισαγγελική απόφαση βασίστηκε στα νέα δεδομένα που συνέλεξαν οι Αρχές, κι αποδεικνύουν τις διαχρονικές παραλείψεις στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι υπόγειες σωληνώσεις λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Παράλληλα, βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τα όρια της επιχείρησης, κατά παράβαση των κανονισμών, χωρίς να έχει γίνει καμία διόρθωση. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι δεξαμενές δεν εμφανίζονταν σε επίσημα τοπογραφικά διαγράμματα.

Καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες υπήρχε έντονη οσμή στον χώρο, για την οποία είχε ενημερωθεί η διοίκηση, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου είχε ανανεωθεί τον Οκτώβριο του 2025.

