Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο

Σε βαρύτερο κατηγορητήριο προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη βιομηχανία «Βιολάντα», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ύστερα από την αξιολόγηση νέων στοιχείων της προανάκρισης, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας αναβαθμίζεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντίστοιχα αυστηρότερη αντιμετώπιση υιοθετείται και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ παραμένει η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η εισαγγελική λειτουργός κατέληξε στην απόφαση αυτή, καθώς το προανακριτικό υλικό φέρεται να αποτυπώνει σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας σε πολλά επίπεδα. Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι υπόγειες σωληνώσεις λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Παράλληλα, βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τα όρια της επιχείρησης, κατά παράβαση των κανονισμών, χωρίς να έχει γίνει καμία διόρθωση. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι δεξαμενές δεν εμφανίζονταν σε επίσημα τοπογραφικά διαγράμματα.

Καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι τους τελευταίους μήνες υπήρχε έντονη οσμή στον χώρο, για την οποία είχε ενημερωθεί η διοίκηση, χωρίς όμως να ληφθούν μέτρα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις που μετέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο in, ιδιώτης μηχανικός είχε κληθεί το προηγούμενο καλοκαίρι για έλεγχο στο δίκτυο προπανίου και είχε εντοπίσει εκτεταμένα προβλήματα, με το κόστος επισκευής να εκτιμάται στις 30.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης