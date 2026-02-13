Βιολάντα: Κακουργηματικές διώξεις στους εμπλεκόμενους για την έκρηξη

Σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που άφησε πίσω της πέντε νεκρές εργάτριες.

Οι τρεις που είχαν αρχικά συλληφθεί τα πρώτα 24ωρα μετά την έκρηξη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, είχαν βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελέως, ωστόσο είχα αφεθεί ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις.

Ωστόσο, μετά από έρευνα 18 ημερών, στα στελέχη της ΔΑΕΕ υπέβαλαν στην Εισαγγελία Τρίκαλων δικογραφία με αδικήματα κακουργηματικου χαρακτήρα, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη μυρωδιά και παρόλο που υπήρχε προσφορά αλλαγής σωληνώσεων και δεξαμενών απο μηχανικό, δεν την υλοποιήσαν.

Πλέον και ενώ από την έρευνα προκύπτουν ολοένα και νεότερα στοιχεία, αναμένονται οι διώξεις από την Εισαγγελία Τρίκαλων που έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια της.

Εντοπίστηκαν κι άλλες αδήλωτες δεξαμενές

Παράλληλα, οι ερευνητές της ΔΑΕΕ που βρέθηκαν χθες στον χώρο της τραγωδίας, εντόπισαν ακόμα δύο κρυφές δεξαμενές αερίου που δεν είχαν αποτυπωθεί σε μελέτες μηχανικών, επιπλέον των αρχικών δύο από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή.

Με χρώμιο στο νερό εντόπισαν το σημείο της διαρροής - Η νέα φωτογραφία ντοκουμέντο

Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο

Την ίδια ώρα, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου γνώριζαν ήδη από τον Ιούνιο του 2025 το σοβαρό πρόβλημα στις σωληνώσεις, καθώς τους είχε ενημερώσει εξειδικευμένος μηχανικός, ο οποίος είχε κάνει αυτοψία στον χώρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ίδιου, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχριζαν βελτίωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η σχετική έκθεση βρίσκεται στα χέρια της ΔΑΕΕ και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Στο «μικροσκόπιο» της ΔΑΕΕ οι άνθρωποι που αδειοδότησαν τη λειτουργία του εργοστασίου

Στο «μικροσκόπιο» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), βρίσκονται πλέον οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του εργοστασίου, καθώς και όσοι το προμήθευαν με αέριο.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν ήδη διαπιστωθεί παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου, η οποία προκάλεσε την έκρηξη.

Την ίδια ώρα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα κομμάτια του εργοστασίου που έχουν σταλεί για περαιτέρω αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους, τα οποία αφορούν κυρίως δείγματα του υπεδάφους και κομμάτια από τις σωληνώσεις. Ελέγχονται δε, και αποτελέσματα από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί πριν δύο χρόνια στη «Βιολάντα».

