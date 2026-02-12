Βιολάντα: Στο «μικροσκόπιο» της ΔΑΕΕ οι άνθρωποι που αδειοδότησαν τη λειτουργία του εργοστασίου

Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην αδειοδότηση του εργοστασίου «Βιολάντα», καθώς και όσοι το προμήθευαν με αέριο, βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), της οποίας η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η ΔΑΕΕ ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, νέο γύρο καταθέσεων από μηχανολόγους, εγκαταστάτες και υπεύθυνους εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων στο εργοστάσιο.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν ήδη διαπιστωθεί παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Την ίδια ώρα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα κομμάτια του εργοστασίου που έχουν σταλεί για περαιτέρω αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους, τα οποία αφορούν κυρίως δείγματα του υπεδάφους και κομμάτια από τις σωληνώσεις. Ελέγχονται δε, και αποτελέσματα από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί πριν δύο χρόνια στη «Βιολάντα».

