«Βιολάντα»: Στον τόπο της έκρηξης η ΔΑΕΕ - Καταθέτουν πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι

Στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα επέστρεψαν σήμερα (11/2) τα στελέχη της ΔΑΕΕ για να συνεχίσουν τις έρευνες στον χώρο της έκρηξης που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας την αποφράδα 26η Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή, θα κληθούν για καταθέσεις στελέχη του εργοστασίου, υπεύθυνοι τομέων, αλλά και οι μηχανικοί, που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων που υπογειοποιήθηκαν.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και οι πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που είχαν εγκρίνει και υπογράψει τα τοπογραφικά διαγράμματα και τα σχέδια της επιχείρησης, τα οποία είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής.

Το εργοστάσιο αναμένεται να μείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως.

Ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος Τρικκαίων ακύρωσε τις εορταστικές αποκριάτικες εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει να διοργανώσει ή να συνδιοργανώσει. Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Γιώργος Καταβούτας στο dimarxos.gr, ο δήμος επέδειξε την απαιτούμενη ενσυναίσθηση και προχώρησε στην ακύρωση των εκδηλώσεων τόσο για τον δήμο όσο και για τα χωριά του.

