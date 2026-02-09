Βιολάντα: «Μύριζε σαν γκάζι, ήταν πολύ έντονο» – Πάνω από 25 καταθέσεις εργαζομένων του εργοστασίου

Σε τουλάχιστον 3 σημεία εντοπίστηκε διαρροή προπανίου, σύμφωνα με τα –μέχρι στιγμής– ευρήματα των ερευνών για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Οι ειδικοί της Διεύθυνσης έχουν αποτυπώσει με ακρίβεια τη διαδρομή του προπανίου από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου προκλήθηκε η έκρηξη. Το προπάνιο διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, κινήθηκε υπόγεια και εισήλθε στο υπόγειο μέσω τριών οπών στο σκυρόδεμα. Ο σπινθήρας που προκάλεσε η αντλία νερού, πυροδότησε την πύρινη σφαίρα.

Ο διαβρωμένος χαλύβδινος σωλήνας, μήκους περίπου 7,5 μέτρων, αποσπάστηκε, δημιουργώντας τη διαρροή που οδήγησε στη διαφυγή του προπανίου. Οι σωληνώσεις φαίνεται να είχαν εγκατασταθεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή νωρίτερα, χωρίς να έχουν υποβληθεί σε τακτικούς ελέγχους για διάβρωση ή σκουριά για περίπου 12 χρόνια. Η απουσία θωράκισης και άμμου κατά την κατασκευή επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των ειδικών για κατασκευαστική αστοχία.

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα έχει μεταφερθεί στο ΕΜΠ, όπου θα εξεταστεί εξονυχιστικά με στόχο την ακριβή διαπίστωση της αιτίας διάβρωσης. Παράλληλα, δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να εξεταστεί η ποσότητα προπανίου που είχε εγκλωβιστεί και η σύσταση του εδάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε άμμος ή όχι.

Παράλληλα, περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων περί έντονης οσμής αερίου.

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής, είχα αντιληφθεί μία οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», ανέφερε ένας από τους εργαζομένους.

Κάποιοι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους για το θέμα, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το ενδεχόμενο να υπήρχε όντως διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Άλλη μία εργαζόμενη τόνισε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. «Ήταν σαν υγρασία, όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδελφοι μού είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Παράλληλα, ορισμένοι κατέθεσαν ότι υπήρχε άσχημη οσμή από τον περασμένο Οκτώβριο. Άλλοι είπαν ότι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στον χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στο χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές εντονότερη, άλλες φορές λιγότερο», ανέφερε άλλη εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», σημείωσε άλλος εργαζόμενος.

Το εργοστάσιο παραμένει κλειστό υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης

Δύο εβδομάδες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς παραμένει ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας είχαν συλληφθεί την επομένη της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς, τούς απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

