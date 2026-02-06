Βιολάντα: Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη - Στο σημείο ξανά η ΔΑΕΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή πέντε εργατριών.

Στον χώρο της τραγωδίας βρίσκεται πάλι από το πρωί σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), συλλέγοντας δείγματα από το χώμα και το προπάνιο, ώστε να ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα και να σταλούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Παράλληλα, χαρτογραφείται η περιοχή με φορητά συστήματα ανίχνευσης υδρογονανθράκων και με τη διάνοιξη μικρών οπών στο έδαφος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος και για άλλη έκρηξη, εξαιτίας της παρουσίας του προπανίου.

Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του Τζιωρτζιώτη

Χθες, Πέμπτη, άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν έφοδο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, έχοντας κατασχέσει υπολογιστές, τάμπλετ και διάφορο ηλεκτρονικό εξοπλισμός, καθώς και έγγραφα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

