Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου

Στο ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα κατέληξαν το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού και τα συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που πραγματοποιούν τις εκσκαφές στον χώρο.

Όπως έγινε γνωστό αποκαλύφθηκε ο σωλήνας που μετέφερε το προπάνιο από τις δύο υπέργειες δεξαμενές στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου. Από την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει διάτρηση του σωλήνα σε τουλάχιστον δύο σημεία, από όπου γινόταν η διαρροή του προπάνιου στο έδαφος και σιγά σιγά, επί πολύ μεγάλο διάστημα έφτασε στο υπόγειο, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη.

H στιγμή που το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού εντοπίζει τη διαρροή προπανίου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπόγειο λειτουργούσε αυτόματη αντλία νερού, η ενεργοποίηση της οποίας προκάλεσε σπινθήρα. Ο σπινθήρας, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση προπανίου, φέρεται να αποτέλεσε τον μηχανισμό που οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη.

Το σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή προπανίου στο υπόγειο της «Βιολάντα»

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια όλες οι τεχνικές παράμετροι του συμβάντος και να ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της τραγωδίας.

Έφοδος στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σημειώνεται ότι την ίδια στιγμή η ΔΑΕΕ έκανε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, και κατέσχεσαν υπολογιστές, τάμπλετ και άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και έγγραφα.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν σταμάτησαν και αναμένεται να συνεχιστούν αύριο.

Το υπόγειο-φάντασμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, το υπόγειο στο οποίο φέρεται να σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν αδήλωτο.

Ο πολιτικός μηχανικός που το 2018 εξέδωσε την άδεια επέκτασης του μοιραίου κτιρίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη, μάλιστα, ισχυρίζεται πως δεν αποτύπωσε το υπόγειο "φάντασμα" γιατί του είπαν πως δεν έχει καμία λειτουργική αξία.

Όταν ο ίδιος ρώτησε αν πρέπει να τακτοποιηθεί ο αλλά του είπαν ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος από την κατασκευή του εργοστασίου και δεν χρειαζόταν.

